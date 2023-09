Test della personalità: scegli una tra queste immagini e scopri se sei una persona riflessiva o che agisce d’impulso

Nella vita di tutti i giorni sei una persona più orientata verso l’azione o verso la riflessione? Ecco il test di oggi che ti aiuterà a capirlo.

Pensi alle conseguenze di prima di agire oppure sei una persona più istintiva, più di cuore che fa le cose solo perché in quel momento ne sente il bisogno? Con il test proposto oggi avrai la certezza di quali sono le tue azioni.

Fare ogni giorno questi test non solo ti aiuterà a capire meglio chi sei e come potresti affrontare al meglio la vita, ma ti aiuta anche a mantenere allenato il cervello. Impiegherai poco tempo per fare questo nuovo test di personalità, dovrai solo scegliere quale immagine preferisci tra quelle proposte sopra. Dovrai solo seguire l’istinto, almeno questa volta, senza doverci pensare troppo. Questo è solo un gioco e come tale va preso. Allora, giunti a questo punto, vuoi sapere come affronti la vita, se prendi decisioni più istintive o se invece ci pensi su.

Dovrai solo, quindi, scegliere una tra le tre immagini poste sopra e andare a vedere cosa dice il profilo scelto. Allora, cosa ti ha detto il tuo istinto: hai optato più per la prima, seconda o terza foto?

Test di personalità: sei razionale o agisci di istinto?

Sei hai scelto la prima immagine vuol dire che sei un tipo ambizioso: non pensi molto prima di agire. Cerchi sempre di raggiungere i tuoi obiettivi che ti sei prefissato, in ogni modo possibile. Vorresti avere sempre tanto successo, anche se alcune volte potresti correre dei rischi.

Sei hai scelto la seconda immagine, allora, vuol dire che sei un tipo più riflessivo. Sei una persona calma e razionale: analizzi tutto quello che succede in modo tale da prendere poi la decisione più giusta (almeno per te). Cerchi di vedere tutti i pro ed i contro e solo dopo aver riflettuto riesci a fare le cose.

Sei hai scelto la terza immagine, invece, vuol dire che sei una persona più equilibrata. Sei una persona che utilizza il mix giusto di riflessione e azione. Analizzi anche tu tutto quanto, ma poi sai come agire al meglio anche senza rifletterci troppo. Sai quando è meglio agire e quando invece dovresti riflettere un po’ di più.

E quindi, tra le immagini scelte, quali hai preferito, la prima, la seconda o la terza? Insomma, che persona sei tutti i giorni: preferisci pensare un po’ di più su quello che fai, oppure agisci senza pensare?