“Tale e Quale Show”, Alessandra Mussolini abbandona il programma: Carlo Conti corre ai ripari e chiama LEI

La puntata del 28 ottobre è a rischio, infatti l’agente della Mussolini ha fatto sapere che l’ex parlamentare potrebbe non portare in scena il personaggio che le è stato assegnato.

La vicenda è abbastanza contorta e al momento ancora non confermata in maniera ufficiale dal programma ma piuttosto solo dall’agente di Alessandra Mussolini, Nando Moscariello, che su Instagram ha scritto quanto segue:

“Questa settimana è a rischio Tale e Quale Show la performance della mia assistita Alessandra Mussolini nei panni di Sophia Loren”.

Notizia poi anticipata anche da Davide Maggio che nel suo blog ha spiegato che la ex parlamentare il 24 ottobre avrebbe abbandonato la sessione di trucco lasciando gli studi di Via Nomentana in anticipo.

La Mussolini quindi, nonostante l’ottavo posto in classifica provvisoria all’interno del programma “Tale e Quale Show”, forse domani potrebbe non scendere in pista per l’esibizione? Che cosa accadrà?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Arisa nuovo ritocchino a viso e décolleté: “Così facciamo più audience”. Occhi puntati sul reggiseno abbassato…

Carlo Conti chiama una sostituta d’eccezione: chi sostituirà la Mussolini?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Vatican girl: “Emanuela Orlandi aveva un segreto”. La confessione di un’amica

La concorrente però ha già calcato i panni della zia nel 2020 all’interno di uno spazio concessole nel salotto di Barbara D’Urso, dove interpretò senza esitazione il brano ‘Mambo Italiano’ del celebre film ‘Pane, amore e…’.

Non sappiamo come mai lei non voglia adesso indossare le vesti dell’adorata Sofia Loren, non ci resta che attendere domani per capire che cosa abbia scelto di fare.

Al momento nessuna conferma o smentita da parte del programma, sappiamo però che Carlo Conti ha convocato in giuria una ex concorrente del programma che forse potrebbe deviare l’attenzione mediatica nel caso la Mussolini non si esibisse.

Si vocifera ci potrà essere Francesca Manzini, conduttrice radio-televisiva, che però arriverà travestita da Mara Venier in perfetto pendant con il clima del programma dove tutto è un’illusione millantamente ricreata a tavolino per depistare il pubblico da casa e in studio.

DELITTO GABRIELE. SVOLTA DOPO 17 ANNI. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE.IT