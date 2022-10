“Matrimonio a prima vista Italia”: tutto sui single della sesta edizione. Ne vedremo delle belle

Ieri sera è andata in onda in chiaro su Real Time la nuova stagione di MAPV che ha già dato molti spunti su cui riflettere ai telespettatori del programma.

L’esperimento sociale più amato della tv ieri sera alle 21.20 su Real Time ha dato il benvenuto alle sei nuove coppie del programma che per oltre un mese si sono messe in luce alla ricerca del vero amore.

Un amore però creato a tavolino attraverso un matching costruito dai tre esperti Mario Abis (psicoterapeuta), Nadia Loffredi (sessuologa) e Andrea Favaretto (life coach) sulla base di interviste mirate, test attitudinali e psicologici che sono stati condotti in fase di selezione.

Il dating show è prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia che ieri sera ha mandato in onda in anteprima assoluta anche la puntata “E poi”.

Per gli altri che invece non sono iscritti alla piattaforma, il viaggio nei sentimenti è iniziato a gonfie vele ieri sul canale 31 del digitale terrestre con le prime due attesissime puntate, la comunicazione ai candidati e le nozze.

MAPV, chi sono le tre coppie formate dagli esperti? Conosciamole

La prima coppia formata per questa stagione è quella composta da Michela Bono e Alex Balbo. Lei ha 34 anni e vive a Roma dove fa l’ostetrica. Carattere poliedrico e decisamente sopra le righe, appare subito come una donna complessa e tutta da scoprire con ben “5 aspetti caratteriali che la identificano a tutto tondo” e che non vede l’ora di mostrare al marito.

Lui è Alex, ha 35 anni e come la moglie vive a Roma (di cui tifa anche la squadra, mentre Michela è laziale). Lavora nell’ambito delle consegne nel settore alimentare ma nel tempo libero gioca moltissimo a calcio, sport che gli ha insegnato il gioco di squadra che lui vuole usare anche per conquistare la sua dolce metà.

I due si mostrano subito molto coinvolti, tanto che durante le nozze all’Hotel QC Terme a Fiumicino giocano a stuzzicarsi con sfottò allegri in pieno spirito romanesco. Chi terrà testa all’altro? Gli esperti scommettono su di loro e danno una percentuale di compatibilità dell’87%!

La seconda coppia è quella formata da Michele D’Addetta e Solange Salvo. Michele ha 30 anni, vive in un piccolo paese della provincia di Torino e fa il personal trainer. Laureato in scienze motorie, ha da poco aperto il suo studio privato anche se sta ancora studiando per diventare nutrizionista.

Al suo fianco la 33enne Solange, infermiera dal cuore d’oro. “Mi voglio sposare perché voglio essere la persona che nessuno è mai stato in gradi di tirare fuori”, confessa alle telecamere.

I due cercano reciprocamente stabilità familiare ma anche conferme dal partner, aspetto questo, a detta degli esperti, che dimostra molte fragilità interiori che forse la loro unione potrebbe sanare.

Sono compatibili all’85% e questa intesa emerge anche durante le nozze al Castello Silvestro (Bergamo) dove subito tra di loro scattano abbracci d’intesa e molta complicità sussurrata tramite sguardi felici.

L’ultima coppia invece è quella composta da Carolina Manfrin e Paolo Lucas Vianini, compatibili al 72% per gli esperti. Lei ha 31 anni e fa la barista a Verona, aria tenebrosa dettata anche dai molti tatuaggi sul corpo. Nonostante questo traspare subito un animo gentile che ricerca l’amore con tutta se stesso. Tanta la voglia di mettersi in gioco con il suo Lucas.

Questi ha 35 anni e vive a Castiglione delle Stiviere (Mantova) dove fa il curatore d’arte e gemmologo. A differenza della moglie, ha cambiato spesso città lavorando a Venezia, Roma, Parigi, Gerusalemme, Maiorca, Montecarlo.

Per la Loffredi lui è una personalità “egoriferita” ma è fiduciosa che possa mettersi in gioco ricercando l’amore vero che finora, per via dei suoi continui spostamenti, non ha mai sfiorato.

Durante le nozze al Castello Cernusco Lombardone (Lecco) i due sono sopraffatti da mille emozioni: Lucas straparla per l’agitazione, lei invece tentenna per nulla affascinata da quel “bravo ragazzo che proprio non è il suo tipo”. Come andranno le cose? La prossima puntata mercoledì 2 novembre alle 21.20 sempre su Real Time.

