Colla sulle superfici, se fai così eliminerai tutti i residui: i passaggi

Non sai come eliminare la colla dalle superfici? Prova questi metodi per risolvere definitivamente il problema: tutto quello che ti serve lo trovi in casa.

Quando si utilizza la colla, si sa può accadere che quest’ultima accidentalmente cada su vestiti e oggetti, nulla da temere perché si può rimediare. Vediamo in che modo. Inoltre, vi spiegheremo come rimuovere la fastidiosissima colla che si trova sotto le etichette dei barattoli di vetro.

Una mini-guida che vi aiuterà a risolvere il problema. Chiunque nel corso della vita si è trovato a dover utilizzare la colla, ma purtroppo il piccolo inconveniente potrebbe essere dietro l’angolo. Rimuoverla a volte sembra impossibile, ma solo perché non si conoscono i giusti metodi, vediamo, dunque come fare.

Come eliminare in fretta i residui di colla

Almeno una volta nella vita, ci siamo ritrovati a dover sistemare un oggetto rotto o a dover rimuovere la colla dai barattoli in vetro, purtroppo, però, non sempre è andata come speravamo: la colla, infatti, accidentalmente potrebbe essere finita sul pavimento o sul tavolo e ancora sui nostri vestiti. Se si agisce velocemente, basta strofinare con energia e di solito il problema si risolve in men che non si dica, altre volte, invece no, dunque vediamo come fare con un metodi naturali, come quelli usati per la pulizia del ferro da stiro.

Sapevate che in nostro aiuto poteva arrivare il phon? In questi casi, il calore potrebbe essere un ottimo alleato. Se i residui di colla sono sul vetro, sull’alluminio o sulla plastica, basterà semplicemente agire riscaldando la zona. Ovviamente, sono necessari almeno cinque secondi. Se quest’ultima, però, tende a non andare via allora procediamo servendoci di un raschietto.

L’altro metodo da utilizzare potrebbe essere quello che prevede l’uso di acqua calda e sapone, possiamo, ad esempio, mettere in ammollo i barattoli in vetro e lasciarli lì per qualche minuto, poco dopo, sarà necessario agire con una spugna. Aceto e succo di limone rappresentano anche due validi ingredienti per eliminare i residui di colla: la soluzione dovrà essere versata direttamente sulla zona interessata.

Come agire su materiali come metalli e ceramica?

Rimuovere la colla dai metalli è possibile? La risposta è sì, in questo caso è necessario utilizzare uno spray lubrificante, per intenderci facciamo riferimento a quello utilizzato per i bulloni. Il nostro consiglio è quello di spruzzare poca soluzione sulla parte da trattare, lasciamo agire qualche minuto e poi procediamo servendoci di una spatola.

Se la parte da trattare è la ceramica o la plastica molto dura, allora possiamo tranquillamente utilizzare dei solventi, va bene anche l’acetone. Il nostro consiglio, però è quella di provare il prodotto su una piccola per evitare spiacevoli incidenti (rovinare il nostro oggetto). In questo modo i residui di colla saranno solo un brutto ricordo.