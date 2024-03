Kate Middleton, arriva la stoccata: “Meghan? Non lo farebbe mai”

Kate Middleton: per lei ora anche la frecciatina non troppo velata da parte della cognata Meghan. L’ha affossata del tutto

La vicenda della foto ritoccata, e anche male, di Kate Middleton pubblicata nel giorno della festa della mamma che nel Regno Unito si festeggia il 10 marzo, sta suscitando polemiche su polemiche. Doveva essere uno scatto positivo, con l’intento di mettere a tacere le malelingue sulla salute della principessa del Galles, di cui non si sa nulla da gennaio, ed invece, è stato un vero disastro.

Uno scivolone imperdonabile da parte della famiglia reale e di Kate stessa che non solo ha tradito, secondo i ben informati, in un certo senso i sudditi creando una prima vera frattura con i suoi fedelissimi, ma ha anche accentuato i dubbi sulle sue reali condizioni di salute. Come se tutto questo non bastasse, arriva anche una bella frecciatina da parte di Meghan Markle che non si è risparmiata nel criticare la cognata.

Kate Middleton, per lei la frecciatina di Meghan

Che tra Meghan Markle e Kate Middleton i rapporti non fossero mai stati idilliaci è ormai un fatto risaputo. Lei non è mai andata veramente d’accordo né con la principessa e né tantomeno con William e ora che ha avuto la possibilità di farlo, servitale su un piatto d’argento, a loro ha mandato una bella frecciatina, neanche troppo velata.

Tramite il suo team, infatti, Meghan insieme al marito Harry, ha fatto sapere che mai “ritoccherebbero le loro foto” e che se lo avessero fatto, a quest’ora “sarebbero stati massacrati dalla stampa”, cosa che non è avvenuta con la principessa del Galles che, certo non è stata risparmiata dalla critica, ma senza eccessi e toni accesi come quelli che sono stati sempre riservati per i duchi di Sussex. “Questo è un errore che Meghan non farebbe mai” ha sottolineato la fonte che ha parlato: “lei ha gli occhi sempre aperti su questo genere di dettagli”. Serve aggiungere altro? Pare proprio di no.

Le scuse della principessa

Come si è appreso nei giorni scorsi Kate si è scusata pubblicamente tramite la pagina ufficiale di Instagram rivelando di cadere, anche lei, ogni tanto, nella tentazione del ritocco ma non essendo una professionista ha evidentemente compiuto degli errori. Una leggerezza che sembra troppo strana come anche l’ammissione di colpa per chi di reali se ne intende. Una fonte vicina ha lei ha raccontato al The Times che “Kate voleva solo mostrarsi al meglio delle sue possibilità” e che ora si sente “malissimo” per quello che è successo.