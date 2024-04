Simona Izzo, parla della madre scomparsa e scoppia in lacrime

Simona Izzo è scoppiata in lacrime aprendosi sulla morte della madre, spentasi a inizio anno. Il racconto drammatico mostra quanto l’attrice e doppiatrice fosse legata alla figura materna. Il drammatico lutto è per la 70enne una ferita aperta.

Perdere un genitore rappresenta un dolore fortissimo, difficile da superare, che porta a un vuoto incolmabile. Questa sofferenza è stata attraversata da Simona Izzo, che ha visto spegnersi l’amata madre Liliana D’Amico, deceduta pochi mesi fa.

L’attrice e doppiatrice si è aperta in merito al decesso della figura materna, durante un’ospitata a “La volta Buona”, in cui è apparsa in lacrime, raccontando il doloroso addio della madre (scopri qui un altro lutto tremendo).

Simona Izzo, in lacrime: il racconto drammatico sul lutto della madre Liliana

Ospite a “La volta buona” al fianco del marito Ricky Tognazzi, Simona Izzo si è raccontata ai microfoni di Caterina Balivo, parlando anche della dolorosa perdita materna. La mamma Liliana è mancata lo scorso 25 gennaio, ma per lei è come se fosse accaduto oggi. Ogni giorno il suo pensiero va alla madre, con cui aveva uno splendido rapporto.

Simona ha svelato di aver faticato a piangere dopo il suo decesso, ma durante l’ospitata le lacrime hanno bagnato il suo viso. Visibilmente toccata, la Izzo ha sottolineato come la madre stesse bene e all’improvviso si è spenta all’età di oltre 90 anni.

L’ultime parole di Liliana sono state molto toccanti: “Non andare su Google”, il consiglio dell’ultra 90enne rivolto alla figlia. Parole forti che si sono riferite al fatto che quando Simona faceva le parole incrociate cercava, talvolta, le soluzioni online. In quella breve frase, la madre le ha voluto dire di essere resiliente e di non mollare mai. Prima di andare oltre il velo, inoltre, è riuscita a bersi ancora un ultimo caffè (scopri qui un drammatico lutto nel mondo del cinema).

Simona Izzo, chi è il suo compagno attuale

Oggi 70 anni, oltre che dalla carriera movimentata da attrice, doppiatrice, scrittrice e regista, Simona Izzo ha avuto una sfera sentimentale altrettanto movimentata. Sposata in passato con Antonello Venditti, con cui ha avuto il figlio Antonello, oggi anche lui attore, in seguito ha fatto coppia con Maurizio Costanzo.

Poi, la Izzo si è sposata con Ricky Tognazzi, suo attuale compagno e spalla di vita. Coppia nella vita personale e professionale, i due stanno insieme da 37 anni: dal loro amore non sono nati figli. Gli attori hanno sofferto molto in passato e non se la sono sentita di diventare nuovamente genitori.