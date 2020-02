Nina Moric, dopo essersi sottoposta alla macchina della verità a Live – Non è la D’Urso, si lascia andare ad un amaro sfogo: “altro che drogata, ecco cos’è successo”.

Amaro sfogo di Nina Moric dopo la scorsa puntata di Live – Non è la D’Urso. L’ex moglie di Fabrizio Corona ha scelto di sottoporsi alla macchina della verità per chiudere definitivamente il capitolo Luigi Mario Favoloso che nega le sue accuse di violenza. Durante l’esperimento, però, il modo in cui parlava, hanno preoccupato i fans della Moric che hanno ipotizzato un suo malore. Di fronte all’immagine di Nina, inoltre, Favoloso e la sua famiglia avrebbero ipotizzato l’uso di qualche sostanza da parte della Moric che, furiosa, si è lasciata andare ad un amaro sfogo.

Nina Moric, la verità sulla macchina della verità a Non è la D’Urso: “drogata, malata di mente, ubriaca? Ero solo stanca”

Schietta e diretta, Nina Moric si difende e rigetta al mittente tutte le insinuazioni delle ultime ore. «Drogata, malata di mente, ubriaca. Cos’altro mi avete detto? Ah sì, che ho ingannato la macchina della verità. Sarebbe così facile? C’erano i medici in casa che controllavano il battito del cuore e tutto il resto. Ero solamente stanca di questa terrificante vicenda. Detto ciò, da domani comincio a respirare perché piano piano la verità sta uscendo fuori. Ci sono cose ben più precise che nessuno di voi immagina», ha fatto sapere su Instagram Stories.

La Moric, poi, scende nei dettagli spiegando cos’è successo durante la diretta: «Avevo l’auricolare sulle orecchie e quindi non volevo sentire quello che dicevano in studio, ma volevo concentrarmi su quello che volevo dire. Quindi, prima di giudicare, magari dovete informarvi un attimino sulla ragione per cui avevo gli occhi chiusi. Non volevo sentire nessuno, perché loro per me sono nessuno, nullità assolute. Sono soltanto nullità e alla nullità si risponde così, chiudendo gli occhi e dicendo la verità», ha concluso.