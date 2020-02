Amici 19 serale: niente coach e due giudici fissi, video

Amici 19 serale al via da venerdì 28 febbraio: dieci allievi ammessi e nessun direttore artistico. Due cantanti giudici fissi, video.

Il serale di Amici 19 è alle porte. La fase più importante del talent show di Maria De Filippi prenderà il via venerdù 28 febbraio, in prima serata su canale 5. Dieci i posti disponibili. Per il momento sono sette gli allievi ammessi ovvero i cantanti Nyv, Gaia, Giulia e i ballerini Nicolai, Valentin, Javier e Talisa. A cercare di conquistare le altre tre maglie sono Francesco, Jacopo, Matteo, Martina e Stefano?

In attesa di scoprire chi saranno gli altri tre allievi ammessi, sembra che Maria De Filippi abbia deciso che non ci saranno i direttori artistici, presenza fondamentale per i ragazzi nelle ultime edizioni. L’idea, dunque, sarebbe quella di tornare alle origini del programma quando i ragazzi erano divisi in due squadre, ma non avevano coach come nell’edizione vinta da Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, solo per citare alcune famose ex allieve.

Per quanto riguarda la giuria, pare che Albano e Romina Power saranno giudici fissi. Sarà vero? Lo scopriremo dal 28 febbraio.