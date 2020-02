Coronavirus, terza vittima in Italia: è una donna

Coronavirus, registrata la terza vittima in Italia: si tratta di una donna già ricoverata in oncologia di Crema (Cremona).

A dare la notizia l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, stando a quanto riportato dalla redazione di Skytg24. “Abbiamo un altro decesso in Lombardia. Una donna che era ricoverata in oncologia con una situazione molto compromessa e aveva anche il coronavirus“. Si tratterebbe, quindi, di una donna con un quadro clinico decisamente precario. Si ricorda, invece, che gli altri due morti erano entrambi ultrasettantenni. Gallera ha altresì affermato: “Abbiamo fatto più di 880 tamponi, 112 sono i casi positivi, con una media del 12%. Dei 53 ricoverati in ospedale – riporta Skytg24- 17 sono in terapia intensiva“.

