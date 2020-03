Coronavirus Italia, emergenza “esagerata”? | Il confronto con l’influenza

Numeri a confronto tra il Coronavirus e la comune influenza stagionale in Italia secondo Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di Virologia dell’ospedale Sacco di Milano

Intervenuta a ‘Sky Tg24‘, Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di Virologia dell’ospedale Sacco di Milano, ha fatto un parallelo tra i dati sul Coronavirus e quelle della comune influenza stagionale in Italia. La virologa ha spiegato che dal 14 ottobre al 9 febbraio 2020 sono stati registrati 5 milioni e 18mila casi, vale a dire numeri pari al 9% della popolazione italiana. Di questi 300 sono stati le morti dirette e da 4mila a 10mila indirette. L’esperta sottolinea di non voler sminuire l’attenzione sull’emergenza Coronavirus.

La stessa però evidenzia che il problema è rappresentato da una quantità di casi di poco più alta rispetto all’influenza stagionale. La problematica sarebbe quindi più di organizzazione sanitaria in quanto in breve tempo si stanno verificando diversi casi critici. Quanto ai numeri sul Coronavirus, la direttrice del laboratorio di Virologia dell’ospedale Sacco di Milano sciorina alcuni dati: “Abbiamo avuto in Italia, ad oggi, 1.049 casi positivi di cui 615 in Lombardia, su un totale di 5.723 tamponi effettuati – ha detto – Sono 29 i pazienti deceduti. I ricoverati stati 256 e 80 in terapia intensiva“.

Coronavirus Italia, lo scontro tra i virologi Burioni e Gismondo sul paragone con la comune influenza stagionale

L’esperta già nei giorni scorsi aveva provato a ridimensionare l’emergenza Coronavirus. Parole non condivise dal collega Roberto Burioni. Il professore ordinario di virologia e microbiologia dell’Università San Raffaele su ‘Medical Facts‘ le aveva risposto: “Niente panico, ma niente bugie. Attenzione a chi, superficialmente, dà informazioni completamente sbagliate. Qualcuno, da tempo, ripete una scemenza di dimensioni gigantesche: la malattia causata dal coronavirus sarebbe poco più di un’influenza. Ebbene, questo purtroppo non è vero“.

Parole non prese bene dalla donna che gli aveva replicato: “Sono stanca e disgustata. Il mio lavoro non è curare un profilo fb, ma la salute della gente. Non seguirò né risponderò a commenti. Lascio ad altri questo hobby. Non posso permettermi di sprecare tempo. Il concetto rimane lo stesso. Anzi che seguire diatribe seguite i siti ufficiali di Oms e ministero. La calma e l’educazione sono i migliori condimenti“.

