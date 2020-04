Brescia, Massimo Cellino positivo al coronavirus: le sue dichiarazioni

Il presidente del Brescia Massimo Cellino è risultato positivo al coronavirus. Il vulcanico uomo di calcio ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Massimo Cellino, dopo aver fatto tre settimane di quarantena a Brescia, è partito con un volo privato per la Sardegna per stare più vicino alla famiglia. Il vulcanico presidente dopo altre due settimane di quarantena a Cagliari, è andato in ospedale per alcuni controlli ed è risultato positivo al coronavirus. Il 63enne ha rilasciato alcune dichiarazioni. “E’ uscito fuori che mia figlia ha avuto il virus, mio figlio no. I sintomi? Dolore alle ossa e stanchezza eccessiva“. Il suo test sierologico è positivo (con sviluppo di anticorpi) mentre il tampone è negativo: se il tampone sarà ancora negativo vuol dire Cellino avrebbe superato la malattia.

Le parole di Massimo Cellino in merito alla possibile ripartenza del campionato

Il campionato di serie A dovrebbe ripartire verso fine maggio/inizio giugno. Alcuni club del campionato non vorrebbero la ripartenza a causa dell’emergenza. Tra questi anche Cellino. Il presidente del Brescia ha parlato anche della ripresa del campionato. “Ho anche male al fegato. Ma questo è per il calcio. Assurdo si discuta ancora se giocare o no. Non c’è la minima sensibilità e non c’è il minimo rispetto nel chiedermi di ricominciare il campionato fuori dalla Lombardia. Non ho paura di retrocedere, in B magari vado lo stesso ma ritornerò in A”. Cellino ha anche spiegato che -secondo il suo parere-, in caso di ripartenza, dovrebbero essere effettuati i test a tutti.

Il Brescia, prima dello stop forzato del campionato, era all’ultimo posto in classifica. Le “rondinelle” hanno conquistato appena 16 punti in 26 giornate collezionando ben 18 sconfitte.