Luigi Mario Favoloso: chi è, carriera e vita privata

Luigi Mario Favoloso è nato il 1 gennaio del 1988 a Torre del Greco, in provincia di Napoli. La sua infanzia l’ha trascorsa quasi tutta in Svezia, poi si è trasferito a Milano per avere più possibilità dal punto di vista lavorativo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Fabrizio Moro: età, altezza, peso, moglie, figli, tatuaggi, vita privata

Luigi Mario Favoloso, chi è l’ex di Nina Moric

Appassionato di moda ha cominciato a sfilare, indossando capi d’alta moda. Attualmente lavora nel mondo dell’imprenditoria e la sua prima esperienza da titolare è stata in una ditta di Import Export di tessuti a Milano.

Nel mondo dello spettacolo, però, è diventato conosciuto per aver avuto una lunga relazione sentimentale con Nina Moric. La storia sembra essere giunta definitivamente a capolinea. Da poco è felicemente fidanzato con la modella ed influencer Elena Morali.

Nel 2018 Luigi ha partecipato al reality show Grande Fratello Vip. Durante questa partecipazione è stato spesso accusato di aver tradito Nina con Patrizia Bonetti, concorrente per cui si era preso una sbandata. Questo ha messo in crisi il suo rapporto con Nina, anche se Luigi ha più volte detto che con Patrizia non è successo niente. Patrizia, d’altro canto, ricambiava i sentimenti del giovane Favoloso ma lui era impegnato e non gli andava di tradire la sua compagna di allora.

Potrebbe interessarti anche –> Ermal Meta: età, altezza, peso, fidanzata

Di recente è finito di nuovo sotto i riflettori per essere scomparso diverso tempo dopo Natale. Anche la sua mamma è finita nel mirino degli haters ed è stata accusata di aver inscenato, insieme al figlio, la sua scomparsa. Nina e Luigi continuano a farsi la guerra in televisione nei programmi della D’Urso, senza riuscire a trovare un accordo.