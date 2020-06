Parla il professor Franco Locatelli: il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità si esprime sulle possibilità di una nuova ondata.

Il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, parla della situazione attuale raggiunta dall’epidemia. Per ora l’arrivo della bella stagione dovrebbe favorirci, “ma con l’approssimarsi del freddo e dell’autunno poi potremmo assistere ad una ripresa del virus”.

LEGGI ANCHE –> Ministro Roberto Speranza: “Il nemico non è ancora vinto”

La situazione vale tanto per l’Italia quanto per gli altri Paesi del mondo. Per questo motivo dobbiamo farci trovare pronti, con tra l’altro una esperienza ormai consolidata che abbiamo racimolato negli ultimi 4 mesi”. Nell’eventualità di una seconda ondata, che il professor Franco Locatelli dà per ampiamente possibile, le dimensioni non dovrebbero comunque eguagliare quella di inizio primavera. “Sono dell’idea che non avrà la portata della prima”. Parole rilasciate alla trasmissione ‘Agorà’ su Rai 3. E sempre secondo Locatelli, sarà importante anche il ruolo giocato dalla vaccinazione antinfluenzale. “Anche se il vaccino non rende immuni da sintomi di natura respiratoria”.

LEGGI ANCHE –> Bruciore al pene | cause e rimedi per curare questa condizione

Franco Locatelli: “La pandemia ci ha fatto capire che tante cose vanno migliorate”

Ma sono tante altre le cose da dovere fare. Come ad esempio “ripristinare la sanità ordinaria. Fare screening, ripartire nel settore oncologico”. Va ricostruita una linea di assistenza destinata per i malati di cuore, tra le altre cose. Per Locatelli l’esperienza vissuta con la pandemia risulta importante “perché ci ha fatto aprire gli occhi su quelli che sono i limiti che affliggono il nostro sistema da anni. Anche se alla fine abbiamo tenuto botta e mostrando una resistenza incredibile. Ora abbiamo l’obiettivo di ridurre i contagi a zero in tutta Italia e siamo sulla strada giusta. Questo anche grazie alla responsabilità di tutti gli italiani”.