Mara Venier ancora ingessata, il messaggio malinconico – FOTO

Mara Venier ha dato sue notizie a proposito della frattura riportata dopo la caduta di tempo fa, attraverso un post sui social

Mara Venier ha pubblicato una foto su Instagram seduta in poltrona in casa sua con una vestaglia arancione, una tazza di caffè in mano e la gamba sinistra distesa sul letto con il tutore. La famosa conduttrice infatti ha messo il dispositivo ortopedico da poco a seguito della sua caduta e della conseguente frattura riportata al piede sinistro. A “zia” Mara, quindi, le è stato ingessato il piede fratturato e anche la gamba. La didascalia allo scatto è stata la seguente: “Fase due “tutore”😱😱😱😱ancora due settimane senza appoggiare il piede…poi si vedrà …..grazie @dottorgiovannidigiacomo @concordiahospital ….. #cuboide 🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶”.

LEGGI ANCHE -> Rita Dalla Chiesa lascia tutti a bocca aperta: Ho fatto l’amore lì

La caduta di Mara Venier a ‘Domenica In’ del 31 maggio

Visualizza questo post su Instagram Domani in edicola @tvsorrisi 😜😜😜grazie #❤️#aldovitali grazie @gianlucasarago Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 8 Giu 2020 alle ore 8:04 PDT

Mara Venier ha raccontato al cantante napoletano Massimo Ranieri, durante il suo programma domenicale, ‘Domenica in’, cosa le era successo al piede e la botta presa in testa: “Volevano portarmi a fare la radiografia subito, ma ho detto di no, ci andrò dopo la trasmissione oppure domani mattina. Ho preso anche una brutta botta in testa, ma sono lucida, che devo fare le cose che capitano a me”.

LEGGI ANCHE -> Caterina Balivo immersa in un letto di dolcezza FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Un grande in bocca al lupo a “zia” Mara per una pronta guarigione sebbene la conduttrice continui lo stesso a divertire il pubblico dei social con la sua innata simpatia.