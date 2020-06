Meteo instabile in tutta Italia, temporali e aumento della temperatura

Meteo. L’Italia sarà caratterizzata da acquazzon sparsi su tutta la Penisola e aumento delle temperature. Vediamo nello specifico dove

Preparatevi ad uscire con l’ombrello ed impermeabili perchè il meteo sarà piuttosto instabile nei prossimi giorni.

Dopo una breve pausa dai rovesci che ha interessato tutta Italia, tranne Piemonte e Val D’Aoasta, da sabato ci saranno ulteriori peggioramenti climatici a causa dell’arrivo di un centro di bassa pressione.

I temporali interesseranno tutta la Penisola. Si partirà da in Piemonte e in Sardegna. In seguito si abbatteranno su Lombardia, Liguria, Toscana, EmiliaRomagna e Lazio. Previsti acquazzoni e grandinate anche nelle altre regioni; sono fenomeni tipici dei mesi estivi. Si registreranno tuttavia temperature più alte.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

L‘instabilità metereologica caratterizzerà anche la giornata di domenica, nonostante ci saranno miglioramenti a Nordovest e in Sardegna. Al contrario in Toscana e Umbria ci sarà un persistere dei temporali, così come sull’arco alpino e prealpino in Triveneto. Persisterà il maltempo anche a Nordest, gli Appennini centrali, le Marche e Abruzzo.

Aumento della colonnina di mercurio in tutta Italia. I termometri toccheranno i 32/33 ° in Puglia e Sicilia, 26-28°C al Nordovest e sul Lazio.

Potrebbe interessarti anche >>> METEO, L’ESTATE 2020 SARÀ ROVENTE: BUONE NUOVE IN ARRIVO