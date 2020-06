YouTube, 100 milioni di dollari per i creators afroamericani

YouTube, colosso e piattaforma di condivisione di video online, ha stanziato 100 milioni di dollari per sostenere i creators afroamericani

Giovedì scorso, in un post sul suo blog, Susan Wojcicki, amministratore delegato di YouTube, ha dichiarato: “Su YouTube, crediamo che la vita dei neri sia importante e tutti dobbiamo fare di più per smantellare il razzismo sistemico. Ci uniamo per protestare contro gli omicidi di George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery e molti altri prima di loro. I dolorosi eventi di quest’anno ci hanno ricordato l’importanza della connessione umana e la necessità di continuare a rafforzare i diritti civili in tutto il mondo. “

Questa la premessa che sta alla base di una decisione importante da parte della piattaforma web che consente lo sharing e la condivisione di video multimediali.

Insieme a YouTube anche altri colossi mondiali a favore dell’equità

YouTube infatti ha avviato un fondo da 100 milioni di dollari “dedicato all’amplificazione e allo sviluppo delle voci dei creatori e degli artisti neri e delle loro storie”. Si darà più spazio e voce agli youtuber afroamericani in sostanza.

Anche PayPal, la società americana che offre servizi di pagamento e di trasferimento di denaro tramite Internet di proprietà di Elon Musk, ha stanziato 530 milioni destinati a finanziare le attività economiche di proprietà di afroamericani.

YouTube e PayPal sono solo le ultime grandi società che si sono schierate in tal senso. Anche Apple ha messo a disposizione 100 milioni per l’equità razziale e la parità di diritti. Google ne ha concessi 12 mln, Amazon e Facebook ne hanno garantiti 10 mln a testa.

