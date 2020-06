Chiara Ferragni, pranzo con tanti uomini e..donne. E Fedez ? -foto

Chiara Ferragni posta alcune foto che lasciano pensare. Lei a pranzo con molte persone…ma Fedez? Perché non c’è? Qualcosa non va?

Chiara Ferragni è l’imprenditrice più in di Milano. La donna da fashion blogger è riuscita a costruirsi un impero della moda e non solo. Da qualche anno è sposata con il rapper Fedez, i due hanno dato alla luce un bambino meraviglioso di nome Leone. La coppia ha passato la quarantena nella loro casa a Milano. Per la prima volta da quando sono sposati, sono riusciti a trascorrere mesi insieme senza mai separarsi. Nella quotidianità ciò non accade quasi mai a causa del lavoro che impegna molto entrambi.

Chiara Ferragni senza Fedez, il motivo