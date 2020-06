Covid, dopo la Calabria nuova zona rossa in Italia: la situazione

Il sindaco di Mondragone (Caserta) ha ordinato l’istituzione di una mini zona rossa nella città a causa di un focolaio epidemico scoppiato all’interno della comunità bulgara. Virgilio Pacifico ha disposto il lockdown in un complesso residenziale al centro della città, nell’area dei palazzi Cirio. Il blocco durerà per sette giorni e tutte le vie d’accesso all’area sono state chiuse dalle autorità anche con l’uso di new jersey in cemento e transenne.

Il Covid non si ferma: di nuovo zona rossa, il popolo si allarma

Ci sono state infatti tante polemiche in Campania quando, dopo la vittoria della Coppa Italia del Napoli, le persone si sono riversate in strada per i festeggiamenti, senza mascherine e senza il distanziamento previsto. Si è temuto davvero il peggio: le persone a casa si sono spaventate e hanno temuto un nuovo focolare, che infatti, in Campania è arrivato. Molte persone si stanno lamentando, soprattutto quelle del posto, affermando che è a causa di quei festeggiamenti che ci sono stati un po’ ovunque si è creata questa situazione. Ovviamente non possiamo saperlo, ma un nuovo focolare a così poco tempo dalle vacanze estive ha creato non poche proteste per gli abitanti che volevano partire.

“Non è giusto, questo non ci voleva proprio” protestano gli utenti su Facebook. “Quest’anno a causa del covid è andato proprio perso. Speriamo che l’anno prossimo sarà migliore di questo che è stato veramente tragico”.