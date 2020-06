Ferragnez affiatatissimi: il piccolo Leo canta la canzone del papà – VIDEO

Affiatatissima, la famiglia Ferragnez non perde occasione per mostrarsi amore reciproco. Guarda il video del piccolo Leo che canta la nuova canzone di Fedez!

Tra i più amati del web, Chiara Ferragni e Fedez (nome d’arte di Federico Lucia) non perdono occasione per pubblicare foto della loro unitissima famiglia. Conosciutisi casualmente, per via di una canzone di lui in cui lei era citata (“Il cane della Ferragni ha il papillon di Vuitton”), i due stanno insieme ormai da diversi anni e sono sposati dal 2018. Il matrimonio dei Ferragnez -così si fanno chiamare- è stato un evento di portata mondiale, per il quale è stata bloccata l’intera città di Noto e che ha visto addirittura la costruzione di un luna park letteralmente da zero. Dalla loro unione era inoltre già nato Leone, il più piccolo di casa.

I Ferragnez, più uniti che mai: Leo già sulle orme del papà

Non è la prima volta che il piccolo Leo si esibisce in performance canore. É ancora molto piccolo, ma non manca certo di energie. Questa volta il pezzo da lui scelto è "Bimbi per strada", il nuovo singolo del papà.