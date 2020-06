Che spettacolo Emily Ratajkowski. La super top model mette in scena uno show senza pari sul suo profilo Instagram. E milioni di ammiratori cadono ai suoi piedi.

Visualizza questo post su Instagram Day 1 as a blondie Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 23 Giu 2020 alle ore 6:31 PDT

La meravigliosa Emily Ratajkowski celebra l’arrivo dell’estate come meglio non si potrebbe. La 28enne modella statunitense non è nuova a scoprirsi, sia per lavoro o per diletto. Lei appare ad ogni modo in forma magnifica, con il fisico sontuoso che si ritrova. È bellissima e non fa nulla per nasconderlo, per la gioia di tutti i suoi ammiratori.

La bellezza di Emily è ben nota. Ma non ci si stanca mai di ammirare le sue fattezze. In alcuni suoi scatti recenti pubblicati sul suo seguitissimo spazio social personale, la modella si lascia vedere con indosso un costume che praticamente non lascia coperto nulla. Inutile dire che sotto ad ogni foto i tantissimi followers della top model stanno lasciando dei commenti di entusiasmo e gli inevitabili ‘mi piace’ come se piovesse.

Emily Ratajkowski, uno spettacolo della natura in microcostume

Visualizza questo post su Instagram 👱‍♀️ Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 23 Giu 2020 alle ore 6:32 PDT

Ora non resta altro che aspettare il prossimo post della magnifica Emily. Da accogliere come sempre con la solita tempesta di liked e di complimenti più che meritati.

Visualizza questo post su Instagram Birthday 🤍🙏♊️ Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 11 Giu 2020 alle ore 7:42 PDT