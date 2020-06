Lacca non è solo per i capelli. Quali sono gli altri usi curiosi

Le persone pensano che la lacca sia utile solo per i capelli. Sbagliato, scopriamo insieme quali sono gli altri usi di questo prodotto

La lacca non è utile solo per i nostri capelli. Anzi ci sono molti altri usi curiosi di questo prodotto a cui non abbiamo mai pensato. Quali sono? Scopriamoli insieme. Resterete meravigliati. Iniziamo da… I palloncini, un passatempo divertente per i bambini, ma sfortunatamente non sono fatti della sostanza più resistente. Per evitare che scoppino, spruzza il palloncino con un po’ di lacca per mantenerlo più a lungo.

La lacca, gli usi curiosi