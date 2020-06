Covid, Pregliasco: “Nuova ondata possibile ecco perché serve prudenza”

Intervistato ai microfoni di 264Zoom su ‘Radio Cusano Tv Italia‘, Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, ha parlato della possibile seconda ondata di contagi di Covid 19

La preoccupazione per molti italiani è che il Covid 19 possa ripresentarsi in tutta la violenza da settembre in poi. Per tentare di rispondere a questa domanda è intervenuto Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano.

“Non dobbiamo avere una paura eccessiva, ma neanche fare degli affollamenti ingiustificati come quelli che si sono visti in queste settimane – ha avvertito –. Dobbiamo mantenere un atteggiamento di attenzione all’uso della mascherina se siamo in situazioni di affollamento, all’igiene delle mani, senza esagerare nell’ipocondria o nel liberi tutti“.

Poi l’esperto ha proseguito spiegando come non ci sarebbero certezze su una possibile seconda ondata di contagi da Covid 19. “La seconda ondata, che non è detto che ci debba essere – precisa l’esperto – a mio avviso può verificarsi nel momento in cui fallissero i due pilastri che dovrebbero limitare la diffusione endemica del virus“.

