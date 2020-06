Nuovo focolaio Covid presso la ditta di trasporti Bartolini

Dopo i controlli della Ausl di Bologna sono risultati positivi al Covid-19 ben 64 dipendenti della ditta Bartolini sede Roveri

BOLOGNA – Alla Bartolini (BRT) di Bologna è scoppiato un nuovo focolaio che ha fatto rialzare il numero dei contagi nel capoluogo emiliano. L’Ausl sta monitorando la situazione nello stabilimento che la stessa ditta ha deciso di chiudere fin da subito. Sono stati riscontrati 64 nuovi casi di positività al Coronavirus di cui nove sintomatici, con due ricoverati e tutte le altre persone in isolamento a casa.

La Ausl di Bologna ha eseguito 138 tamponi, che hanno determinato i 64 casi, e altri 190 sono stati fatti solo nella giornata di oggi. Attualmente il contagio interessa solo i magazzinieri delle Roveri e non autisti, impiegati e corrieri, anche se l’azienda sottoporrà nei prossimi giorni anche questi lavoratori a controlli serrati.

Il focolaio sembra essere stato riscontrato dopo un sopralluogo a sorpresa nel magazzino di Bartolini alle Roveri giovedì 18 giugno da parte dell’Ausl che ha riscontrato subito mancanze in termini di distanziamento e protezione individuale. “Non tutti portavano la mascherina – riferisce il dirigente Ausl Paolo Pandolfi – non era sempre garantito il rispetto delle distanze e c’erano alcune mancanza anche sulla gestione dei locali in termini di pulizia”.

Ausl: dopo la febbre i magazzinieri Bartolini sono andati a lavorare

Pandolfi spiega ancora che la procedura è partita tardivamente “dopo la segnalazione di un medico, la settimana scorsa. Ma i lavoratori hanno contattato tardivamente il proprio medico e questo non va bene. Serve molta responsabilità in questo momento”. Sembra infatti che alcuni lavoratori dopo aver riscontrato la febbre non abbiano comunicato la cosa al medico curante e siano tornati subito a lavoro dopo la malattia.

Il dirigente prosegue: “Il focolaio è sotto controllo e sappiamo dove fare le indagini. È probabile che ci sia un’evoluzione in crescita nei prossimi giorni. Anzi, più troviamo nuovi casi e meglio è, perché vuol dire che la nostra attività sta funzionando”.

L’azienda Bartolini ha diramato un comunicato in cui sottolinea di collaborare con l’Ausl ed in rigorosa conformità al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

