Vi ricordate Debora de “I ragazzi del muretto”? Oggi ha 50 anni ed è così

Debora, personaggio de I ragazzi de Muretto, occupa un posto particolare nel cuore di tutti quegli adolescenti che seguivano la fiction negli anni ’90

Debora, una ragazza romantica che ama sognare del suo idolo Luca Carboni, è entrata negli anni ’90 nel cuore di tutti i telespettatori di “I ragazzi del muretto“, una delle fiction più fortunate della Rai. Sul piccolo schermo la dolce Debora aveva il volto di Cecilia Dazzi che da lì ha iniziato una lunga e variegata carriera che la porterà a lavorare anche al cinema oltre che in televisione. Sul grande schermo ha avuto l’occasione di lavorare con registi del calibro di Silvia Comencini, Francesco Nuti e Nanni Moretti fornendo sempre grandi doti attoriali. In tv, oltre alle prime due stagioni de “I ragazzi del muretto” ha preso parte, solo per citare qualche titolo a Dio vede e provvede, La Squadra, L’ispettore Coliandro, Braccialetti Rossi e L’Isola di Pietro.

La carriera di Cecilia Dazzi nata con Debora

Cecilia Dazzi era poco più di una ragazzina quando ha interpretato una delle fiction più amata dagli adolescenti italiani degli anni ’90. Debora incarnava la ragazza romantica e sognatrice che si innamora di Sahid, un ragazzo di colore con cui inizierà una relazione e che prima di partire le porterà dei problemi nel rapporto con i suoi genitori. “I ragazzi del muretto“, in onda dal 1991 al 1996, con le loro storie sono rimasti nel cuore di un’intera generazione grazie sopratutto ai temi che riuscivano a toccare. Dalle bocciature a scuola ai primi amori, “I ragazzi del muretto” affrontavano grandi problemi molti dei quali erano ancora tabù in quegli anni: AIDS, aborto, abuso di droga, anoressia e le relazioni con gli immigrati.

Proprio quest’ultimo tema interessava particolarmente il personaggio di Debora che la talentuosa e giovanissima Cecilia Dazzi è riuscita magistralmente a far entrare nella storia delle fiction italiane.