Il livello ancor più basso si è raggiunto quando Sgarbi non voleva abbandonare l’Emiciclo: ha dovuto essere portato via dai commessi. “Vergogna, Vergogna!”, “Pagliaccio” hanno urlato diversi deputati mentre la Carfagna sottolineava che “ha trasformato quest’Aula in uno show“.

In difesa delle toghe è intervenuta la deputata di Forza Italia Giusi Bartolozzi, intervento accompagnato dalle urla e le offese irripetibili di Sgarbi contro la Bartolozzi e la stessa Carfagna. Sgarbi è riuscito a far perdere le staffe anche a colleghi del suo stesso partito. Non è la prima volta, in realtà, che Mara Carfagna va allo scontro con il deputato così come tanti sono stati gli atteggiamenti da stadio conditi da urla, parolacce da parte del critico d’arte.

Leggi anche > Matrimonio e covid, le nuove regole