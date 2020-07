Levante stupisce ancora, bellissima con il suo “strike a pose” – FOTO

Levante, lo scatto dal profumo floreale. L’intervista con Grazie e lo shooting in Franciacorta per il suo nuovo singolo

Levante, all’anagrafe Claudia Lagona, è una cantautrice e scrittrice siciliana di 33 anni salita alle ribalte della musica italiana per il suo stile sonoro e vibrante nel cantare. Classificata in 12esima posizione con Tikibombom a Sarnemo 2020, il 7 luglio uscirà il suo nuovo singolo “Sirene”.

Come ha rilasciato oggi nell’intervista live di Instagram su Grazia moderata da Silvia Grilli, il brano è una conversazione intima tra lei e i suoi followers. Sirene rimandano sia all’immaginario mitologico ma anche alle ambulanze che hanno spaventato per mesi il nord Italia. Levante alla Grilli spiega che vuole essere “spirito del suo tempo”, e accompagnare gli ascoltatori verso un’estate diversa, fatta di silenzi e brusii insieme.

Durante l’intervista Levante ha anticipato che il video di “Sirene” è stato girato totalmente in studio, una sorte di video interno notte, in cui dà sfogo all’esaltazione del made in Italy con outfit bellissimi di designer giovani, come Marco De Vincenzo per cui è diventata la musa ispiratrice.

Levante riscalda i cuori dei followers su Instagram con uno scatto che anticipa l’uscita di “Sirene”

“🧠S T R I K E A P O S E🧠Alle 18.30 sarò in diretta instagram con la direttrice di @grazia_it @silvia_grilli per un po’ di chiacchiere e qualche novità su SIRENE, il nuovo singolo in uscita il 7 luglio”.

Così Levante anticipa sulla sua pagina Instagram l’intervista con Silvia Grilli. Una chiacchierata appassionata e amichevole in cui si racconta il bellissimo shooting per Grazia fatto da Levante in una villa in Franciacorta ad opera del fotografo Roberto Petella.

Fiori fiori e ancora fiori, soprattutto ortensie e abiti vaporosi, primi piani fiabeschi che esaltano la bellezza di Levante che ammalia e strega nel contempo come le sue “Sirene” in uscita il 7 luglio. 19mila likes da parte dei fan che attendono l’uscita del brano e applaudono all’artista per il suo ritorno.

