Natasha Stefanenko, cosa c’è sotto il vestito bianco – FOTO

Natasha Stefanenko si gode il paesaggio dell’Umbria con la sua famiglia. Ma forse l’outfit scelto non è consono, ecco il motivo

Per Natasha Stefanenko è iniziata l’estate 2020. L’attrice si gode insieme alla sua famiglia il bel paesaggio dell’Umbria. Posta su Instagram alcune foto che la ritraggono insieme a suo marito e sua figlia tra i meravigliosi fiori di Castelluccio di Norcia. Che spettacolo! Ma forse la donna ha sbagliato outfit per la giornata, infatti il vestito bianco non è proprio appropriato per le escursioni. Si vede tutto! Guardate…

Natasha Stefanenko, cosa nasconde il vestito bianco