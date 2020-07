Vi ricordate la cassiera di Nonno Felice? Ora ha 52 anni

Sonia Grey, la cassiera della sit-com Nonn Felice è ora una bellissima donna di 52 anni. Curiosi di vederla? Scopriamo come è diventata

Sono passati 27 anni dalla prima puntata di Nonno Felice. Molti si ricorderanno le risate e i sorrisi che la sit-com italiana strappava al pubblico. Un serie di altri tempi, ben diversa da quelle di oggi. La sit-com è andata in onda dal 1993 al 1995. Molti interpreti dei personaggi ora conducono una vita che non ha niente a che fare con il mondo dello spettacolo, altri invece ne hanno fatta di strada per arrivare al successo. Stiamo parlando di Sonia Grey, l’attrice che interpretava la bella cassiera del bar, luogo nel quale ogni giorno si incontravano Franco ed altri amici.

Sonia Grey, chi è la cassiera di Nonno Felice