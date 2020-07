Levante, lo scatto mozzafiato al mare. Un tuffo da urlo – FOTO

A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo singolo, Levante si rilassa al mare, condividendo con i fan la foto del suo tuffo nel vuoto.

Appena tre giorni fa è uscito il nuovo singolo di Levante, “Sirene”. Una canzone preceduta da una lunga promo e da una serie di meravigliosi scatti che ritraevano la cantante con indosso singolari outfit a metà fra il mare e lo spazio, in parte sirena, in parte astronauta. Dopo l’enorme successo degli ultimi anni e sulla scia della notorietà conquistata con l’album Magmamemoria e poi con il singolo sanremese “TikkiBomBom”, Levante continua a far ballare e riflettere. Adesso, in attesa di ripartire con i live, la cantante si gode un po’ di meritato riposo sotto il sole.

