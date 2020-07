“L’aereo ha urtato” incidente per Caterina Balivo – FOTO

L’aereo di Caterina Balivo colpito da un volatile e tante le critiche per il marito alla guida. Le vacanze della conduttrice Rai partono con il botto

Solo stamattina Caterina Balivo nelle sue stories di Instagram ci faceva sapere la sua gioia immensa per la partenza verso la Sicilia con tutta la sua famiglia. Una partenza che doveva esserci per festeggiare il suo 40esimo compleanno il 21 febbraio scorso.

“Aspettavo questa partenza dal giorno del mio compleanno. Poi sappiamo tutti quello che è successo, sembrava impossibile partire e invece…Da stasera starò con tutta la mia famiglia 💖Un po’ di ansia per il volo c’è ma già so che appena decollati sarà andata via. Vi aggiorno e vi lovvo”.

L’ansia di Caterina Balivo era per il volo che non prendeva d diverso tempo e l’ansia è vertiginosamente aumentata quando in aeroporto quando ha scoperto che la partenza era ritardata a causa di un uccello.

“Un volatile ha colpito il nostro aereo, dobbiamo però vedere il lato positivo, cioè che siamo comodamente seduti qui a mangiare pizza e focaccia”. Così Caterina Balivo annuncia su Instagram che c’è stato un problema con il volo. Partenza rimandata di poche ore, questa sera la conduttrice sarà con la sua famiglia, sua sorella Sarah l’attenda a braccia aperte.

Il marito di Caterina Balivo sommerso dalle critiche per le cuffie alla guida