Sabrina Salerno non si ferma: costume bianco, curve da infarto – FOTO

Sabrina Salerno ha condiviso una foto sui social network in cui indossa un costumino bianco che mette in evidenza le sue forme prosperose e abbondanti

Sabrina Salerno ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui appare molto sensuale seduta sul bagnasciuga davanti al mare e con indosso un mini bikini bianco: una foto da infarto per tutti i fan e follower della cantante di ‘Siamo donne’ e ‘Boys’. La sex symbol degli anni ’70 e ’80 pubblica spesso foto e video su Instagram di lei sempre molto sexy e in forma nonostante abbia più di 50 anni.

LEGGI ANCHE -> Aida Yespica regina in rosso a Saint-Tropez, curve da infarto – FOTO

Sabrina Salerno: la foto super sexy in costume bianco