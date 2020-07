Smartworking per sempre: la rivoluzione iniziata con la pandemia

La modalità di lavoro in Smartworking potrebbe diventare la regola post pandemia. La legge di conversione del decreto bilancio appena approvata contiene interessanti norme in materia.

Inoltre, dal prossimo anno e entro la fine di ogni anno, ogni pubblica amministrazione elaborerà il “piano organizzativo per il lavoro agile” (POLA), per estendere fino al 60% la platea dei lavoratori del settore pubblico che potranno lavorare da casa.

Nel frattempo, la legge di conversione del decreto rilancio ( in vigore da domani) prevede che i funzionari della Pubblica Amministrazione che svolgono mansioni compatibili con il lavoro da casa, continuino a lavorare in smartworking fino al 31 dicembre 2020. L’emendamento riguarda attualmente il 50% dei dipendenti pubblici.

Lo Smart working é al centro di molti dibattiti in questo momento storico perché determina cambiamenti sociali, oltre che attinenti all’organizzazione del lavoro, molto rilevanti.

D’altra parte la scelta di estendere e incentivare lo Smartworking é connessa a quella di mantenere lo stato di emergenza fino al 31 dicembre.

Da un lato é un modo per incentivare l’operatività delle aziende, dall’altro ha a che fare con l’organizzazione delle famiglie che non hanno ancora alcuna certezza in merito all’anno scolastico 2020-2021.