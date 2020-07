Wanda Nara in dolce compagnia: serie di FOTO una più bella dell’altra

“Abbiamo passato talmente tante cose insieme che potremmo scriverci un libro” racconta Wanda Nara, sotto la serie di foto condivise sui social.

Personaggio conosciutissimo sui social e agente del marito Mauro Icardi, Wanda Nara ha recentemente conquistato il pubblico come opinionista del Grande Fratello Vip. La quarantena l’ha però portata lontana dagli studi televisivi, costringendola a restare bloccata a Parigi. Nonostante qualche nuova “toccata e fuga” nella “sua” Milano, sembra che la showgirl abbia apprezzato talmente tanto il tempo nella capitale francese da decidere di restarci in pianta stabile. Proprio da Parigi, Wanda Nara tiene costantemente aggiornati i suoi numerosi fan (sono quasi 7 milioni!) e condivide alcuni scatti che la ritraggono negli anni, sempre in dolce compagnia. Clicca su “successivo” per vederli!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Temptation Island, Valeria rompe il silenzio sul tentatore Alessandro