Alex Zanardi è stato trasferito oggi dall’ospedale di Siena, dove si trovava ricoverato in seguito all’incidente dello scorso 19 giugno, in una clinica per la riabilitazione.

A poco più di un mese dall’incidente in handbike che lo ha visto coinvolto, Alex Zanardi ha lasciato l’ospedale Le Scotte di Siena per essere trasferito in un’altra struttura. A renderlo noto è stata la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria dell’ospedale di Siena attraverso un comunicato. Lo staff ha spiegato che in questi ultimi giorni è stato completato il programma di sedo-analgesia a cui è stato sottoposto l’ex pilota di Formula 1. Dopo la sospensione della sedazione si è registrata la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni cliniche generali e del quadro neurologico. Circostanze che hanno consentito il trasferimento in una clinica dove verrà avviato il percorso di recupero e riabilitazione funzionale.