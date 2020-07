Ha vinto Sanremo 1991, com’è diventato e cosa fa ora – FOTO

Il Festival di Sanremo 1991 è stato, come quell’anno dell’anno precedente, costellato di grandissimi artisti e splendide canzoni

Il Festival di Sanremo 1991 è andato in onda su Rai Uno dal 27 febbraio al 2 marzo e fu presentato dagli attori e produttori cinematografici Andrea Occhipinti ed Edwige Fenech. La canzone, ‘La fotografia‘, di Enzo Jannacci vinse il premio della critica, attuale premio Mia Martini. Il brano si posizionò undicesimo. Al terzo gradino del podio si posizionò Marco Masini con ‘Perché lo fai‘, un brano contro la droga: infatti il cantautore toscano fa un disperato appello a una ragazzo perché smetta di drogarsi. Masini solo l’anno prima aveva vinto nella categoria ‘Novità’ con ‘Disperato‘. Salì sul gradino del secondo posto Renato Zero e la sua ‘Spalle al muro‘. I versi di questa canzone sono contro la critica che i giovani fanno agli anziani, il termine “vecchio” viene infatti ripetuto molte volte, per sottolineare come i ragazzi appellano le persone più in là con gli anni.

Il vincitore di Sanremo 1991

A trionfare alla 41° edizione del Festival di Sanremo fu Riccardo Cocciante con ‘Se stiamo insieme‘, che è stato il singolo più venduto in Italia nel 1991. L’ultima apparizione televisiva di Cocciante risale al 2013 quando partecipò come giudice a ‘The Voice of Italy‘, insieme a Noemi, Raffaella Carrà e Piero Pelù. La vincitrice del talent musicale fu proprio una ragazza che faceva parte del suo team, Elhaida Dani e per lei il cantautore scrisse insieme a Roxanne Seeman il brano ‘Love calls your name‘. Da sottolineare anche il 4° posto conquistato da Umberto Tozzi con ‘Gli altri siamo noi’, una bellissima ballata pop in cui c’è il meraviglioso invito a mettersi nei panni dell’altri, perché potremmo essere noi stessi un giorno. Al quinto posto la famosissima ‘Spunta la Luna dal monte‘ di Pierangelo Bertoli e Tazenda.

Classifica dei 20 Campioni in gara al Festival di Sanremo 1991

1º Riccardo Cocciante Se stiamo insieme

2º Renato Zero Spalle al muro

3º Marco Masini Perché lo fai

4º Umberto Tozzi Gli altri siamo noi

5º Pierangelo Bertoli e Tazenda Spunta la Luna dal monte

6º Amedeo Minghi Nené

7º Mietta Dubbi no

8º Al Bano e Romina Power Oggi sposi

9º Riccardo Fogli Io ti prego di ascoltare

10º Raf Oggi un Dio non ho

11º Enzo Jannacci La fotografia

12º Fiordaliso Il mare più grande che c’è (I love you man)

13º Sabrina Salerno e Jo Squillo Siamo donne

14º Ladri di Biciclette Sbatti ben su del Be Bop

15º Eduardo De Crescenzo E la musica va

16º Grazia Di Michele Se io fossi un uomo

17º Rossana Casale Terra

18º Loredana Bertè In questa città

19º Gianni Bella La fila degli oleandri

20º Mariella Nava Gli uomini

Il Video Ufficiale di Gli altri siamo noi di Umberto Tozzi