Ieri sera la Juventus, battendo la Lazio in casa, ha messo un altro mattoncino verso la conquista dello Scudetto: le possibili combinazioni per portare a casa il titolo.

La Juventus ha battuto la Lazio nel posticipo della 34esima giornata di campionato ed ha compiuto un ulteriore passo verso la conquista dello Scudetto. Non una prestazione eccelsa quella dei bianconeri che non hanno incontrato poche fatiche. A risolvere la gara ci ha pensato il solito Cristiano Ronaldo che prima su calcio di rigore e poi servito a porta vuota da Dybala ha portato sul 2-0 i padroni di casa. A 9 minuti dalla fine, Ciro Immobile riapre l’incontro dagli undici metri, ma la Juve è riuscita a conservare il vantaggio portandosi a più 8 dall’Inter e più 9 dall’Atalanta. I biancocelesti, ormai fuori dalla lotta per il titolo, invece, rimangono ancora in corsa per il secondo posto. Grazie ai tre punti conquistati ieri sera, la Juventus giovedì ad Udine ha a disposizione il primo match point per mettere in cassaforte il nono scudetto consecutivo.

Juventus, le possibili combinazioni per vincere lo Scudetto alla prossima giornata

Quattro giornate in undici giorni, questo il cammino che attende la Juventus in campionato, ma per vincere il titolo potrebbe bastarne solo una. I bianconeri, ieri sera, hanno battuto la Lazio in casa per 2-1 e si sono portati a più 8 dall’Inter e più 9 dall’Atalanta in classifica estromettendo definitivamente la Lazio dalla lotta Scudetto. A conti fatti, con quattro giornate ancora da disputare e 12 punti ancora a disposizione, la distanza tra la Juventus ed il nono Scudetto di fila è di sole 4 lunghezze. Distacco che, però, potrebbe accorciarsi in caso di ulteriori passi falsi delle inseguitrici, considerato anche il vantaggio negli scontri diretti.

I bianconeri ad Udine, nella sfida della prossima giornata di campionato, in programma giovedì alle 19:30 hanno a disposizione il primo match point. Ovviamente, però, non dipende solo ed esclusivamente dal risultato maturato dallo stadio Friuli, anche in caso di successo. Per mettere definitivamente le mani sullo Scudetto vi sono due possibili combinazioni. Se la Juve vince contro l’Udinese deve sperare che l’Inter non batta domani la Fiorentina. Se, invece, i nerazzurri perdono contro i toscani e l’Atalanta non va oltre il pari con il Bologna oggi, ai bianconeri basta il pareggio.

In caso contrario, tutto verrebbe rimandato alla 36esima giornata, quando la squadra di Sarri ospiterà all’Allianz Stadium la Sampdoria.

Il calendario di Juventus, Inter ed Atalanta:

Giornata/Squadre

Juventus 80 punti Inter 72 punti Atalanta 71 punti 35^ giornata 23/07 UDINESE 22/07 Fiorentina 21/07 Bologna 36^ giornata 26/07 Sampdoria 25/07 GENOA 24/07 MILAN 37^ giornata 29/07 CAGLIARI 28/07 Napoli 28/07 PARMA 38^ giornata 02/08* Roma 02/08* ATALANTA 02/08* Inter

*Data da definire

In maiuscolo le gare in trasferta.

