Justine Mattera la minigonna è corta, ma piovono critiche: il motivo – FOTO

Justine Mattera si mostra sul suo profilo social in tutta la sua bellezza, nonostante questo però alcuni ammiratori non le risparmiano qualche critica

Justine Mattera, bella come sempre, ha pubblicato uno scatto in bianco e nero sulla sua pagina Instagram. Nella foto la showgirl americana si lascia ritrarre con un vestitino nero, molto corto che fa intravedere la bellezza delle sue gambe, avvolte fino al ginocchio da lunghi stivali pitonati. La sua espressività e la sensualità dello scatto però non le hanno evitato di essere oggetto di alcune critiche da parte di qualche follower. L’accusa ricorrente è che Justine sarebbe fin troppo magra e che per raggiungere una vera bellezza avrebbe bisogno di tornare a delle curve più morbide. Una critica a cui in realtà la showgirl americana certamente non è nuova. Già in diverse occasioni infatti i tanti che la seguono sui suoi social hanno sottolineato che il suo fascino era maggiore ai tempi in cui l’Italia ha imparato a conoscerla.

La carriera di Justine Mattera