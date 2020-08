La Casa di Carta, lo scatto di Tokyo dal set: “Tutto sta per finire” – FOTO

Il cast de La Casa di Carta torna sul set per l’atto finale del grande colpo. Arriva dal profilo di Ursula Corbero (Tokyo) il primo scatto della stagione.

È di qualche giorno fa l’annuncio dell’inizio delle riprese per la quinta stagione de La Casa di Carta. L’annuncio è stato preceduto da alcune indiscrezioni di Pedro Alonso ed Alvaro Morte, rispettivamente Berlino e Il Professore dell’amatissima serie tv spagnola. Ai post dei due -che già di per sé lasciavano ben poco spazio ai dubbi-, sono seguiti quelli di tutti gli altri componenti del cast, che hanno pubblicato sui propri profili quella che pare sarà l’immagine simbolo della stagione: una maschera di Dalì impolverata. Adesso si aggiunge ai colleghi anche Ursula Corbero, l’immancabile Tokyo, che pubblica un primo scatto dal set. Clicca su “successivo” per vederlo!

