Caltanissetta, cane lasciato sul balcone al sole a 40 gradi | Il finale tragico

Un cane è stato lasciato sul balcone sotto il sole a 40 gradi dopo che una coppia se n’è andata da una casa, situata a Caltanissetta, al termine di una lite

Avevano litigato due giorni prima. Per questo l’uomo era stato allontanato dalla casa in cui viveva con la donna. Quest’ultima aveva poi scelto di lasciare la stessa abitazione volontariamente. Peccato che nello stesso immobile fosse stato lasciato un cane di razza pinscher. L’animale è rimasto chiuso per due giorni sul balcone della casa, situata a Caltanissetta, in Sicilia.

Il povero cagnolino è restato lì esposto al sole e al caldo terribile di questi giorni, con temperature che hanno raggiunto i 40 gradi, senza acqua e cibo giorno e notte. A far scattare l’allarme è stato un vicino di casa che, notando l’evidente malessere del cane, ha allertato i vigili del fuoco.

