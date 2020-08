Parla Aleksandra Dubrova: “Non ho rapito mia figlia”

La manager russa Aleksandra Dubrova confessa al Corriere della Sera: “Non ho rapito mia figlia, sono scappata con lei perché avevo paura”

Sono passati due giorni, una storia ancora tutta da chiarire ma intanto l’indagata non perde tempo e racconta la sua versione dei fatti. E’ accaduto a Porto Cervo, una bambina in vacanza con il padre e i nonni, è stata poi portata via dalla madre che confessa: “Non ho rapito mia figlia – dice in una intervista al Corriere della sera – L’ho semplicemente riportata a casa, ora lei è serena e sorride”. E al contempo lancia accuse al compagno: “Mi ha messo le mani al collo, mi ha fatto cadere”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Tragico evento in piscina: 20enne si tuffa e non riemerge più

Il racconto di Aleksandra Dubrova