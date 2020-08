Covid, 17enne grave: potrebbe essersi ammalato a una festa

Un ragazzo 17enne è ricoverato in terapia intensiva pediatrica al Policlinico di Milano: potrebbe essersi ammalato di Covid a una festa durante il giorno di Ferragosto

Un ragazzo di soli 17 anni potrebbe essersi ammalato durante una festa durante il giorno di Ferragosto. In queste ore è ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica al Policlinico di Milano. Il 17enne è nativo di Albano Sant’Alessandro nel Bergamasco. Martedì scorso era stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Seriate, così come riporta il quotidiano on line l’Eco di Bergamo. Aveva i sintomi classici del coronavirus ovvero febbre alta e fastidio gastrointestinale. I medici gli hanno immediatamente fatto il tampone per il Covid e quando sono arrivati i risultati, è giunta la cattiva notizia: positivo al virus. Subito dopo le sue condizioni di salute si sono fatte ben più gravi e così è stato trasferito d’urgenza al Policlinico del capoluogo lombardo.

LEGGI ANCHE -> Covid, nel villaggio di Santo Stefano 26 positivi, solo uno è un turista

I medici e i parenti del 17enne hanno ricostruito i suoi spostamenti

I genitori, gli altri famigliari del ragazzo di 17 anni e i medici del Policlinico di Milano stanno cercando di ripercorrere gli spostamenti del giovane e hanno pensato alla festa di Ferragosto con gli amici come una delle occasioni durante la quale potrebbe essere avvenuto il contagio. L’ Agenzia di tutela della Salute ha già stilato una lista di possibili persone che sono entrate in contatto con il ragazzo ricoverato in terapia intensiva pediatrica.

LEGGI ANCHE -> Coronavirus, il bollettino del 20 agosto: i dati dell’ epidemia

L’ Agenzia di tutela della Salute ha individuato quindi tra i contatti del giovani ben 23 persone a cui saranno eseguiti i tamponi per capire se risultano contagiati dal virus del Covid-19.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter