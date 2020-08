Covid, nel villaggio di Santo Stefano 26 positivi, solo uno è un turista

All’interno di Santo Stefano, il villaggio turistico a La Maddalena, sono risultati in 26 positivi al Covid-19 su 475 persone bloccate da giorni

Nel villaggio turistico di Santo Stefano a La Maddalena in provincia di Sassari un lavoratore stagionale è stata portato in ospedale per essere risultato positivo al coronavirus. È stato effettuato il tampone a tutte le 470 persone presenti in struttura, tra di loro 26 sono risultate positive al virus, di queste ben 25 sono del personale che lavora nel complesso turistico. Solo una persona è un turista e solo tre persone abitano a La Maddalena, come ha fatto sapere il sindaco Luca Carlo Montella su Facebook. I turisti negativi sono 444 e potranno tornare nelle loro città. Il sindaco della Maddalena ha dichiarato all’Ansa: “Ora sono stati processati anche gli ultimi 24 tamponi e quindi tutti le 470 persone hanno effettuato il test attendiamo le comunicazioni dell’autorità sanitaria, l’Ats, per capire i prossimi passi, compresa la possibilità di spostamento per chi è risultato negativo”.

Villaggio di Santo Stefano a La Maddalena: il primo positivo è stato ricoverato a Sassari

Il lavoratore stagionale risultato positivo al Covid-19 si è sottoposto al test molecolare dopo aver sofferto di sintomi tipici del virus. I villeggianti e il personale sanitario sono bloccati all’interno del complesso turistico di Santo Stefano, isola dell’arcipelago della Maddalena per cinque giorni. Il primo positivo a La Maddalena è stato ricoverato all’ospedale di Sassari.

I turisti del villaggio di Santo Stefano a La Maddalena possono adesso tornare alle proprie case dopo che la loro vacanza si è trasformata in un incubo. Consapevoli però che sono risultati negativi al tampone del Covid-19, tirando così un sospiro di sollievo.