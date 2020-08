Muore in ospedale: la famiglia fa una sconcertante scoperta

Un uomo di 66 anni muore di leucemia in ospedale a Palermo. Giunti alla camera mortuaria, i parenti fanno una scoperta davvero sconcertante.

È successo all’ospedale Cervello di Palermo, dove un 66enne era ricoverato nel reparto di Ematologia. L’uomo è morto di leucemia, ma i parenti non hanno potuto assisterlo, a causa delle misure prese per arginare il Covid. I familiari erano costantemente in contatto telefonico con la struttura, ma l’accesso all’interno del reparto era interdetto a causa dell’alto numero di pazienti immunodepressi. Quando finalmente il corpo è stato trasferito alla camera mortuaria, ad aspettarli c’era una sorpresa davvero sgradevole.

Muore in ospedale: la scoperta sconcertante dei parenti

”Era coperto di formiche” raccontano sconvolti i familiari dell’uomo morto a Palermo, nel reparto di Ematologia. ”È inconcepibile. Non è degno di un Paese civile e pretendiamo spiegazioni”. I parenti raccontano, che il luogo sembrava pulito e che le altre salme non erano nelle stesse condizioni, ma il corpo dell’uomo era invaso dalle formiche. A provocare il proliferare di piccoli insetti, potrebbe essere stata la presenza di alcuni di essi nel lenzuolo che avvolgeva la salma. Tale presenza sarebbe passata totalmente inosservata agli occhi degli operatori. I parenti del defunto hanno chiesto che le circostanze che hanno portato allo spiacevole evento vengano chiarite al più presto per salvaguardare il buon nome della struttura.

Nel frattempo l’ospedale si è profusamente scusato con la famiglia, sostenendo che “gli addetti si sono immediatamente prodigati per rimediare allo spiacevole evento”.

