WhatsApp, cos’è e come funziona la ricerca avanzata

WhatsApp ha rilasciato la ricerca avanzata, ora disponibile in versione beta per gli utenti Android: vediamo cos’è e come funziona questa feature

La ricerca avanzata è ora a disposizione per tutti gli utenti con smartphone Android iscritti al programma beta di WhatsApp. Ad annunciarlo sono stat i ragazzi di WaBetaInfo tramite il proprio account Twitter. L’inizio della release era partito già nelle scorse settimane, ma precedentemente era stato reso disponibile sono per pochi utenti.

Adesso invece sta giungendo su ogni dispositivo con sistema operativo della casa di Mountain View, purché abbiano aggiornato l’app di messaggistica istantanea quantomeno alla versione 2.20.198.8. In un secondo momento la funzione sarà a disposizione di tutti gli utenti, abbiano questi iPhone o smartphone Android.

LEGGI ANCHE —> WhatsApp, come impostare uno sfondo diverso per ogni chat

WhatsApp, la nuova ricerca avanzata a disposizione degli utenti