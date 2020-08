Chiara Ferragni e Fedez, l’ibrido della coppia fa impazzire il web – FOTO

Chiara Ferragni e Fedez sono noti per i loro scatti divertenti e provocatori: l’autoironia li consacra ancora una volta star più amate del web.

Fin dalle loro prime apparizioni nel 2016, Chiara Ferragni e Fedez sono la coppia più amata del web. Divertenti ed autoironici, la bella influencer cremonese ed il cantante milanese hanno raggiunto nel giro di pochi anni una notorietà mondiale, non paragonabile a quella delle loro -seppur fortunate- carriere. Su Instagram, la Ferragni regna indiscussa con quasi 21 milioni di followers ed il suo successo è notevolmente aumentato dopo la nascita del figlio Leone ed il lancio del suo personalissimo marchio, Chiara Ferragni Collection. Nei mesi della pandemia la “coppia fenomeno del web” è stata promotrice di un imponente progetto filantropico a sostegno delle terapie intensive, ma si è anche ritrovata al centro di molte polemiche, che il temperamento caldo di Fedez non ha certo contribuito a stemperare. In tempi più recenti, i cosiddetti Ferragnez hanno scelto la Sardegna come meta estiva dalla quale condividere alcuni divertenti scatti. Clicca su “successivo” per vederli!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gossip Girl, vi ricordate Serena? Oggi ha 32 anni, bellezza disarmante – FOTO

Chiara Ferragni e Fedez, un ibrido ben riuscito