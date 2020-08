Giulia De Lellis rompe il silenzio su Damante: “Vi dico tutto quanto”

Giulia De Lellis rompe il silenzio su Andrea Damante: “Vi dico tutto quanto”. L’influencer e il tronista sono nuovamente in crisi dopo un periodo di amore

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono nuovamente in crisi. Dopo un periodo di amore folle, un ritorno di fiamma pazzesco che aveva fatto uscire fuori di testa tutti i fans della coppia, nessuno si aspettava un risvolto simile. Sembravano complici e affiatati, avevano anche preso un cane insieme che stavano crescendo insieme. Poi la crisi inaspettata. Cosa sta succedendo?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, il bollettino di oggi 22 agosto: aumentano i positivi ma 5 in meno in terapia intensiva

Giulia De Lellis torna sui social e parla di Damante: “Io non vi nascondo mai niente”

Giulia è tornata sui social e ha raccontato ai fans quello che sta succedendo. “Non preoccupatevi. Non è che se sono in Sardegna, o se sono sparita, mi è successo qualcosa. Solo che lo sapete, sono un po’ di anni che non vivo più con la mia famiglia, e quando sono con loro cerco di godermi tutto il tempo” comincia così Giulia, prima di passare all’argomento scottante. “Io sto benissimo, non è un periodo wow, ma va bene. Vi consiglio: quando non state bene, passate del tempo con la vostra famiglia. Me lo ha consigliato una persona molto speciale per me”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> John Travolta, il commovente VIDEO in memoria della moglie: “Era la sua cosa preferita”

Ha poi continuato dicendo che ha anticipato il volo di ritorno a Roma perché la situazione del coronavirus sta cominciando a preoccuparla nuovamente.