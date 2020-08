Naike Rivelli, ecofashion influencer in tenuta da provetta tennista – FOTO

Nuova mise da tennista per Naike Rivelli che ora si è data all’ecofashion e come madrina sta sponsorizzando abbigliamento su Instagram

Naike Rivelli ama far parlare di sé. È la donna dell’ostentazione fisica, dello scandalo e dei non giri di parole. L’avevamo lasciata a Napoli letteralmente appesa nuda ad un balcone di un hotel fronte mare Castel dell’Ovo e pochi giorni dopo, sempre su un balcone di un albergo, ma a Foro d’Ischia vestita da sirenetta con la coda palmata blu elettrico.

Oggi prima di fare ritorno in Piemonte dove si trova il figlio e la madre Ornella Muti, Naike ha fatto sosta al Centro Sportivo Parato di Mare, località Marinella, per incontrare Anna Rotella, giovane stilista con cui collabora ormai da qualche tempo per la sua realizzazione di abiti ecosostenibili.

Si è trattato di una sfilata simulata sul Red Carpet quella che ha svolto oggi Naike Rivelli al Centro Sportivo: tre mise molto diverse tra loro ma stravaganti ed eccentriche come è lei. Vediamole insieme.

Bandana, abito corto bianco e racchetta, Naike tennista su Instagram