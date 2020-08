Mihajlovic è risultato positivo al covid e la moglie lo difende

Mihajlovic è risultato positivo al tampone per il covid, la moglie lo difende e lei è negativa

Mihajlovic al ritorno dalla vacanze estive in Sardegna, è risultato positivo al covid. L’allenatore del Bologna è stato criticato perché circolavano video che lo ritraevano in serate con amici, tra cui Flavio Briatore e Paolo Bonolis. Serate in cui chiaramente gli amici stavano molto vicini per parlarsi e mangiare insieme. Inoltre Mihajlovic avrebbe anche giocato una partita di calcetto con Paolo Bonolis, altra azione che favorisce il contagio.

La moglie di Mihajlovic, Arianna Rapaccioni però difende il marito a spada tratta. Infatti la donna ha pubblicato una foto con il marito e la didascalia sotto che dice: “Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori”. In seguito la Rapaccioni ha condiviso una storia rivelando che lei stessa aveva effettuato il tampone e che era risultato negativo. Per quanto riguarda il marito, al momento è positivo ma asintomatico. Tuttavia lo spavento è stato forte, dal momento che l’allenatore poco meno di un anno fa ha subito un trapianto di midollo osseo, a causa di una leucemia che lo ha colpito.

Paura per Mihajlovic dopo il trapianto del midollo osseo anche positivo al covid

Mihajlovic aveva annunciato la malattia a luglio del 2019 e dopo un ciclo di chemioterapia e il trapianto finalmente ora sta bene. Per questo il fatto di essere positivo al covid ha fatto prendere uno spavento alla famiglia. Infatti il coronavirus è più pericoloso, per chi è immunodepresso o è debole in generale per altre patologie. Fortunatamente però l’allenatore sta bene e non ha sintomi. In molti non hanno accettato in silenzio la critica della moglie di Mihajlovic, che siamo tutti peccatori. C’è chi risponde dicendo che ha trascorso le vacanze in sicurezza, evitando assembramenti e feste.

D’altronde è abbastanza impossibile evitare luoghi di assembramento o situazioni border line, l’unico modo sarebbe chiudendosi in casa. La cosa migliore rimane comunque indossare la mascherina, in ogni situazione che vede la partecipazione di molte persone.

