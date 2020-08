Un uomo riprende la soffitta di casa dopo aver sentito dei rumori, scopre qualcosa di agghiacciante.

Una storia bizzarra proviene dagli Stati Uniti, simile ad una pellicola horror: un uomo ha numerosi sospetti circa la presenza di un qualcosa di indefinito nella propria abitazione, in soffitta per l’esattezza. Piazza così una telecamera per monitorare se quanto visto in precedenza – un raggio di luce – fosse reale o solamente frutto della sua immaginazione.

La vicenda ha colpito una famiglia americana composta dalla coppia Jerome ed Ashley ed il figlio appena nato. La casa della famiglia era veramente antica anzi come definisce la coppia, proprio vecchia. Solo un muro separava l’abitazione con quella del vicino.

Dai rumori sospetti all’atroce scoperta

Tutto cominciò quando una sera Jerome sentì dei rumori sospetti in soffitta proprio come se ci fosse qualcuno. Jerome era certo che si trattasse di una presenza. Si reca in soffitta e vede un raggio di luce provenire da un tubo scoperto. Jerome, colto impreparato, dopo la scoperta decide di andare a fondo della vicenda così il giorno dopo si munisce di telecamere per filmare e documentare quanto accadesse all’interno dell’abitazione.

Jerome vede il video della registrazione di quanto accaduto, ciò che scopre è agghiacciante: dalla registrazione si vede chiaramente il vicino che entrava in soffitta per spiare la coppia in camera da letto.

La coppia si è ritrovata involontariamente all’interno di una situazione degna da film, vivendo una delle paure più diffuse, ovvero percepire una strana presenza che si aggira per casa durante la notte.

