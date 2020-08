Agente morbo mucca pazza, il nuovo primato mondiale

Un altro primato mondiale per l’istituto di ricerca a Pisa riguardo alla ricerca sui tumori del pancreas. Presente l’agente morbo della mucca pazza

Una nuova ricerca sui tumori del pancreas fa aggiungere il primato mondiale all’Istituto di Pisa. L’azienda ospedaliera Universitaria Pisana (Aoup) in collaborazione con l’Università di Pisa e l’Irccs Neuromed di Pozzilli (IS), sotto la responsabilità dei professori Luca Morelli e Francesco Fornai ha recentemente pubblicato sulla rivista Pancreatology uno studio sull’agente del morbo di Creutzfeldt-Jakob, cosiddetto della mucca pazza. In particolare, la ricerca ha dimostrato la presenza di prioni nei tumori del pancreas asportati chirurgicamente, documentando anche un possibile ruolo nella loro genesi e nella loro aggressività biologica.

Morbo mucca pazza in genesi e aggressività dei tumori